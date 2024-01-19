Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 16. hafta maçları
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 16. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 16. hafta yarın oynanacak tek maçla başlayacak.
Ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.00 Eczacıbaşı Dynavit-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı)
21 Ocak Cumartesi:
14.00 Beşiktaş Ayos-PTT (İstanbul Burhan Felek Vestel)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Çukurova Belediyespor (Bursa Cengiz Göllü)
15.30 Kuzeyboru-Fenerbahçe Opet (Aksaray)
16.00 Karayolları-Türk Hava Yolları (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
17.00 Galatasaray Daikin-VakıfBank (Burhan Felek)
18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor (Süleyman Evcilmen)