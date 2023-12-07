Voleybol: Haftanın programı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 12'nci hafta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 11'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 12'nci hafta, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 11'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Sultanlar Ligi'nin 12'nci haftasındaki Vakıfbank-Eczacıbaşı Dynavit maçı, FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonasının tarihlerine denk geldiği için iki kulübün anlaşması üzerine 25 Ekim Çarşamba günü oynandı.
Karşılaşmada VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 25-23, 25-20 ve 25-22 set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Liglerde maç programı şöyle:
Sultanlar Ligi
Yarın:
19.00 PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
9 Aralık Cumartesi:
14.00 Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru (İstanbul Bahçeköy Orman Fakültesi)
14.30 Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet (İstanbul Burhan Felek Vestel)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Karayolları (Cengiz Göllü)
17.00 Galatasaray Daikin-Çukurova Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)
18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Beşiktaş AYOS (Antalya Süleyman Evcilmen)
Efeler Ligi
9 Aralık Cumartesi:
14.00 Bigadiç Belediyespor-Ziraat Bankkart (Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer)
10 Aralık Pazar:
13.00 TÜRŞAD-RAMS Global Cizre Belediyespor (Bitlis Adilcevaz)
14.00 Spor Toto-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Fenerbahçe Parolapara-Bursa Büyükşehir Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)
14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Antalya Alanya Atatürk)
17.00 Develi Belediyespor-Arkas Spor (Kayseri Develi Murat Kocatürk)
27 Aralık Çarşamba:
17.00 Halkbank-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)