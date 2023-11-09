Voleybol: Haftanın programı
Spor Haberleri
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 7'nci hafta yarın tek maçla başlayacak.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 7'nci hafta yarın tek maçla başlayacak. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 6'ncı hafta karşılaşmalarının tamamı 12 Kasım Pazar günü oynanacak.
Efeler Ligi'nde derbi maçta Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Parolapara, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.
Liglerde maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 PTT-Sarıyer Belediyesipor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
11 Kasım Cumartesi:
14.00 Çukurova Belediyespor-VakıfBank (Adana ASKİ)
14.00 Fenerbahçe Opet-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (İstanbul Burhan Felek Vestel)
18.00 Kuzeyboru-Karayolları (Aksaray)
18.00 Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)
18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Beşiktaş Ayos (Eczacıbaşı)
12 Kasım Pazar:
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray Daikin (Aydın Mimar Sinan)
Efeler Ligi
12 Kasım Pazar:
13.00 Ziraat Bankkart-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Spor Toto (Alanya Atatürk)
16.00 Bigadiç Belediyespor-TÜRŞAD (Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer)
16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Parolapara (İstanbul Burhan Felek Vestel)
16.00 Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (İzmir Atatürk Voleybol Salonu Vestel)
17.00 Develi Belediyespor-Halkbank (Kayseri Develi Murat Kocatürk)
17.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Şırnak)