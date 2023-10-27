Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları hafta sonunda yapılacak.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları hafta sonunda yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde 4. haftanın maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Galatasaray Daikin-PTT (Burhan Felek Vestel )

15.00 Nilüfer Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Cengiz Göllü)

16.00 Karayolları-Fenerbahçe Opet (TVF Başkent)

17.00 Beşiktaş Ayos-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel )

18.00 Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)

18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-VakıfBank (Süleyman Evcilmen)

19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Çukurova Belediyespor (Eczacıbaşı)

AXA Sigorta Efeler Ligi

29 Ekim Pazar:

13.00 TÜRŞAD-Halkbank (Adilcevaz)

14.00 Ziraat Bankkart-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (TVF Başkent)

14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Hatay Bayakşehir Belediyespor (Alanya Atatürk)

15.00 Arkas Spor-Rams Global Cizre Belediyespor (Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi)

16.00 Bigadiç Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara (Bigadiç Şehit Okan Dinçer)

17.00 Develi Belediyespor-Spor Toto (Develi Murat Kocatürk)

18.30 Galasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)