Üye Girişi
Haberi Paylaş
Voleybol: Haftanın programı

Voleybol: Haftanın programı

Spor Haberleri

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 24'üncü hafta yarın oynanacak 1 maçla başlayacak.

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 24'üncü hafta yarın oynanacak 1 maçla başlayacak.

Ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

17.00 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Nilüfer Belediyespor (ASKİ Atatürk)

15 Nisan Cumartesi:

13.00 Bolu Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Karaçayır)

14.00 Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor (Aksaray)

14.00 Sigorta Shop-Fenerbahçe Opet (TVF Başkent)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Mimar Sinan)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-PTT (Burhan Felek Vestel Voleybol)

17.00 İlbank-Türk Hava Yolları (TVF Başkent)

Kaynak: AA / Spor

Mustafa Kemal Atatürk Adana Demirspor Çukurova voleybol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title