Voleybol: Haftanın programı
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 24'üncü hafta yarın oynanacak 1 maçla başlayacak.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 24'üncü hafta yarın oynanacak 1 maçla başlayacak.
Ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
17.00 Çukurova Belediyesi Adana Demirspor-Nilüfer Belediyespor (ASKİ Atatürk)
15 Nisan Cumartesi:
13.00 Bolu Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Karaçayır)
14.00 Kuzeyboru-Sarıyer Belediyespor (Aksaray)
14.00 Sigorta Shop-Fenerbahçe Opet (TVF Başkent)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Mimar Sinan)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-PTT (Burhan Felek Vestel Voleybol)
17.00 İlbank-Türk Hava Yolları (TVF Başkent)
Kaynak: AA / Spor