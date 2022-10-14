Voleybol: Haftanın programı Spor Haberleri Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 4. hafta maçlarıyla devam edilecek. Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 4. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle: Bugün: 14.00 Arkas Spor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Atatürk) Yarın: 14.30 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel) 15.30 Tokat Belediye Plevne-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (Ali Yücel) 16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma (Cengiz Göllü) 16 Ekim Pazar: 14.00 TÜRŞAD-Fenerbahçe HDI Sigorta (Adilcevaz) 15.30 Spor Toto-Ziraat Bankkart (Başkent) 16.00 Develi Belediyespor-Cizre Belediyespor (Develi Murat Kocatürk) Kaynak: AA / Spor Büyükşehir Belediyespor voleybol Sigorta Spor Haberler

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