Voleybol: Haftanın programı
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Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
Bugün:
14.00 Arkas Spor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Atatürk)
Yarın:
14.30 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (Ali Yücel)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Altekma (Cengiz Göllü)
16 Ekim Pazar:
14.00 TÜRŞAD-Fenerbahçe HDI Sigorta (Adilcevaz)
15.30 Spor Toto-Ziraat Bankkart (Başkent)
16.00 Develi Belediyespor-Cizre Belediyespor (Develi Murat Kocatürk)
Kaynak: AA / Spor