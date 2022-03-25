Voleybol: Haftanın programı
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 25. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 25. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Mert Grup Sigorta-Fenerbahçe Opet (Başkent Voleybol)
14.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Aydın Mimar Sinan)
27 Mart Pazar:
13.30 Galatasaray HDI Sigorta-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)
14.00 PTT-Sarıyer Belediyespor (Başkent Voleybol)
14.00 Eczacıbaşı Dynavit-Karayolları (Eczacıbaşı)
17.00 Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor (Aksaray)
17.00 Yeşilyurt-Bolu Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
AXA Sigorta Efeler Ligi
Bugün:
13.00 Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta (Başkent Voleybol)
Yarın:
16.00 Ziraat Bankkart-Bingöl Solhanspor (Başkent Voleybol)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Cengiz Göllü Voleybol)
16.00 Galatasaray HDI Sigorta-Altekma (Burhan Felek Vestel)
16.00 Yeni Kızıltepespor-Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş (Kızıltepe Atatürk)
16.00 Sorgun Belediyespor-Allpower Akü Cizre Belediyespor (Sorgun)
28 Mart Pazartesi:
14.00 Arkas Spor-Halkbank (Atatürk Sigorta Shop)