Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri'nin basın toplantısı yapıldı

Voleybol FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde (VNL) final etabı öncesi basın toplantısı gerçekleştirildi.

Polonya'nın Lodz şehrindeki Double Tree by Hilton'da gerçekleştirilen toplantıya Türkiye'den Simge Aköz, Japonya'dan Megumi Fukazawa, Almanya'dan Camilla Weitzel, Brezilya'dan Gabi, Çin'den Gong Xiangyu, İtalya'dan Ekaterina Antropova, ABD'den Avery Skinner ve Polonya'dan Stefano Lavarini ile Magdalena Stysiak katıldı.

Açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Simge Aköz, "Tekrardan finallerde olduğumuz için çok mutluyuz. Bu üç haftada farklı dizilimlerle sahaya çıkma şansımız oldu. Yükseliş ve düşüşlerimizin olması normal. Hollanda etabından sonra finallere hazırlanmak için birkaç günümüz oldu. Takımdaki enerjiyi yüksek tutmaya ve antrenmanlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Burada güzel işler yapacak güce sahibiz. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Şu anda ilk hedeflerinin çeyrek finalde Japonya'yı geçmek olduğunu ve hiçbir rakibi küçümsemediklerini belirten tecrübeli oyuncu, "Taraftarlarımız bize çok yardım ediyor ve sahada daha iyisini yapabilmemiz için bize hep destek oluyor. Bize inanıyorlar. İstanbul'da onların desteğiyle sahada olmak iyi bir fırsattı. Takım olarak kalabalıktan çok keyif almıştık. Arkamızdaki gücü ve baskıyı hissediyoruz." diye konuştu.

"Yeni bir başarıya ulaşmak için buradayız"

Polonya başantrenörü Stefano Lavarini, takımda çok yetenekli oyuncular olduğundan bahsederek şunları söyledi:

"Oyuncular başarmak ve kendilerini geliştirmek için çok istekliler. Yeni bir başarıya ulaşmak için buradayız. Bu yönde ilerlemek istiyoruz. Yeni zorluklardan keyif alıyoruz. Herkes maçları kazanıp elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaktır. Her seferinde oynadığımız voleybolu daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Bu kadar güçlü takımlarla turnuvada yer aldığımız ve rekabet edebildiğimiz için çok şanslıyız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Şu anda sadece önümüzdeki Çin maçına odaklandık. Kolay bir maç olmayacağını biliyoruz."

Polonyalı oyuncu Magdalena Stysiak ise ev sahibi oldukları için mutlu olduğunu dile getirerek "Lodz bizim için büyülü bir şehir. Finallerde güzel bir atmosfer olacağını ve iyi voleybol oynanacağını düşünüyorum. Çin ile dostluk maçı yapmak güzel bir deneyimdi. Çeyrek finaldeki rakibimizi daha iyi tanımış olduk. Kazanmak istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Brezilyalı voleybolcu Gabi de VNL'de 3 haftayı iyi geçirdiklerinden bahsederek, "İtalya, bizim için oynaması en zor maçtı. İkinci haftada Türkiye'ye karşı oynamak da oldukça zordu. Atmosfer inanılmazdı. Finallerde olduğumuz için çok heyecanlıyız. Polonya'daki insanlar voleybolu çok seviyor. Bütün takımlar kazanmak istiyor. Önümüzde çok önemli bir maç var. İlk hedefimiz çeyrek finalde Almanya'yı geçmek olacak. Her gün elimden gelenin daha iyisini yapmaya ve genç oyunculara iyi örnek olmaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sakatlığı bulunan Brezilyalı smaçör Ana Cristina'nın iyi bir ameliyat geçirdiğini söyleyen Gabi, "Ana en iyi oyuncularımızdan biri. Önemli olan ameliyatının iyi geçmesiydi ve öyle de oldu. Muhtemelen Dünya Şampiyonası'nda da bizimle olamayacak. Onsuz oynamak bizim için zor olacak." şeklinde görüş belirtti.

Oyuncuların değerlendirmeleri

Çinli oyuncu Gong Xiangyu, "Kaybettiğimiz maçlar oldu ancak finallerdeyiz. Takımımın gösterdiği performansla gurur duyuyorum. Çeyrek finaldeki rakibimiz Polonya ile dostluk maçı oynadık. Çok güçlüler. Yarın kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Sonrasında adım adım ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan Camilla Weitzel ise "Finallerde olmak en büyük hedefimizdi. Bizim için heyecan verici bir yolculuk oldu. Adım adım önümüzdeki maçları kazanmaya çalışacağız. Brezilya ile ilk haftada karşılaşmıştık. Çok zor bir maçtı. Bu kadar iyi takımlarla karşılaşıyorken en iyi seviyede oynamanız gerekiyor." diye konuştu.

İtalya'dan Ekaterina Antropova, maçları sırasıyla kazanmak için oynamanın çok önemli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Koçla konuşup tavsiyelerini iyi dinlememiz gerekiyor. Çok iyi oyuncularımız var ve bir takım olarak nasıl oynamamız gerektiğini iyi biliyoruz. En önemlisi olan şey de bu. Sahaya sonradan katılan oyuncular da nasıl katkı sağlamaları gerektiğini iyi biliyorlar. Kaybetme ihtimalimizi düşünmüyoruz. Sadece iyi voleybol oynamaya odaklanmak en önemlisi. Bütün takımlar bize karşı oynamak için çok motiveler."

Japonyalı oyuncu Megumi Fukazawa, çeyrek finalde karşılaşacakları Türkiye'nin çok iyi bir takım olduğunu aktararak, "Kolay bir maç olmayacak. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Özellikle defans konusunda. Saha içinde ve dışında en iyisi olmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'den Avery Skinner ise "Birçok iniş ve çıkışımız oldu. Genç voleybolcuların takımda oynama şansını bulması bizim için iyiydi. Turnuvada her haftadan yeni bir ders çıkardık. Önemli olan da buydu. Buradaki her takım çok iyi seviyede voleybol oynuyor. Her sene daha iyisini yapmayı başarıyorlar. Çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

Toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.