Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı - İtalya - Çin
AA - Çağrı Korucu - Spor
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2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde Çin'i 3-1 mağlup eden İtalya, yarı finale yükseldi.
2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde Çin'i 3-1 mağlup eden İtalya, yarı finale yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland ile bu akşam saat 18.30'da oynayacağı çeyrek final mücadelesini kazandığı takdirde yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.
AA / Çağrı Korucu - Spor