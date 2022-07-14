Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi Final Etabı - İtalya - Çin 2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde Çin'i 3-1 mağlup eden İtalya, yarı finale yükseldi. 2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi çeyrek final mücadelesinde Çin'i 3-1 mağlup eden İtalya, yarı finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland ile bu akşam saat 18.30'da oynayacağı çeyrek final mücadelesini kazandığı takdirde yarı finalde İtalya ile karşılaşacak. AA / Çağrı Korucu - Spor Spor Haberler

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