Voleybol: FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası Spor Haberleri FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 1. tur grup maçları tamamlandı. FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda 1. tur grup maçları tamamlandı. Hollanda ile Polonya'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı şampiyonada, 2. tur gruplarına kalan tüm takımlar belirlendi. B Grubu'nu 4 galibiyet ve bir mağlubiyetle ilk sırada tamamlayan Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Belçika, Hollanda, Porto Riko, Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Polonya, Sırbistan, ABD, Kanada, Almanya, Çin, Japonya, Brezilya ve Arjantin, turnuvada son 16 takım arasına adını yazdırdı. Bugünkü maçlarda alınan sonuçlar şöyle: A Grubu: Belçika-Kamerun: 3-0 Hollanda-İtalya: 1-3 D Grubu: Japonya-Arjantin: 3-0 Spor Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu Hollanda İtalya Dünya Spor Haberler

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