Voleybol: FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası
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FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası, ikinci gün maçlarıyla devam etti.
FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası, ikinci gün maçlarıyla devam etti.
Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 6 maç oynandı.
Turnuvadaki ilk maçına çıkan Türkiye, B Grubu mücadelesinde Tayland'a 3-2 mağlup oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
Türkiye-Tayland: 2-3
Belçika-Porto Riko: 3-0
İtalya-Kamerun: 3-0
Dominik Cumhuriyeti-Güney Kore: 3-0
ABD-Kazakistan: 3-0
Brezilya-Çekya: 3-1
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor