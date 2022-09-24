Voleybol: FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası Spor Haberleri FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası, ikinci gün maçlarıyla devam etti. FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası, ikinci gün maçlarıyla devam etti. Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde 6 maç oynandı. Turnuvadaki ilk maçına çıkan Türkiye, B Grubu mücadelesinde Tayland'a 3-2 mağlup oldu. Alınan sonuçlar şöyle: Türkiye-Tayland: 2-3 Belçika-Porto Riko: 3-0 İtalya-Kamerun: 3-0 Dominik Cumhuriyeti-Güney Kore: 3-0 ABD-Kazakistan: 3-0 Brezilya-Çekya: 3-1 Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz Hollanda Tayland Polonya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Voleybol: FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.