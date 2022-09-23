Voleybol: FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası
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FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası, iki maçla başladı.
FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası, iki maçla başladı.
Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın açılış maçında Polonya ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.
Hollanda'nın Arnhem şehrinde oynanan B Grubu mücadelesini Polonya, 25-19, 21-25, 25-23 ve 25-15'lik setlerle 3-1 kazandı.
A Grubu'ndaki ilk müsabakada ise ev sahibi Hollanda, Kenya'yı 25-11, 25-17 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
A Milli Takım, B Grubu'ndaki ilk maçını Arnhem kentinde yarın TSİ 14.00'te Tayland ile yapacak. Milliler, diğer grup karşılaşmalarını ise Polonya'nın Gdansk kentinde oynayacak.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor