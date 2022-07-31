Voleybol: FIVB Challenger Kupası Salon: SeulHakemler: Myoi Sumie (Japonya), Alireza Gharib (İran)Küba: Herrera, Alonso, Lopez, Hernandez, Concepcion, Arredondo (Alvarez, Diaz)Türkiye: Baturalp Burak Güngör, Adis Lagumdzija, Faik Samet Güneş, Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı (Volkan Döne, Berkay Bayraktar,... Salon: Seul Hakemler: Myoi Sumie (Japonya), Alireza Gharib (İran) Küba : Herrera, Alonso, Lopez, Hernandez, Concepcion, Arredondo (Alvarez, Diaz) Türkiye : Baturalp Burak Güngör, Adis Lagumdzija, Faik Samet Güneş, Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı ( Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Mirza Lagumdzija, Metin Toy, Murat Yenipazar) Setler: 25-17, 23-25, 25-20, 25-20 Süre: 106 dakika (24, 27, 26, 29) A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nın finalinde Küba'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu. Şampiyon Küba, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Türkiye, ilk sette servislerde etkili olan Küba karşısında hücumda istediği performansı gösteremedi. Küba, bloktaki başarısıyla ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette milli takım, hücumda Adis Lagumdzija ile etkili oldu. Ortadan hücumlarla sayılar üreten ay-yıldızlılar, setin sonunda rakibinin skora yaklaşmasına izin verse de seti 25-23 alarak maça dengeyi getirdi: 1-1 Üçüncü sette Herrera ve Concepcion'un sayılarıyla rahat bir set oynayan Küba, seti 25-20 alarak 2-1'lik üstünlük kurdu. Dördüncü sette Küba, Lopez ile hücumda etkili oldu. Pasör çaprazından rahat sayılar bulan Küba, seti 25-20 maçı da 3-1 kazanarak şampiyon oldu. Küba, bu şampiyonlukla 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Spor AA / Musa Samur Volkan Döne Japonya Türkiye Küba Spor Haberler

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