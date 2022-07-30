Voleybol: FIVB Challenger Kupası
Salon: SeulHakemler: Gerard Joseph (Malezya), Myoi Sumie (Japonya)Güney Kore: Seung-Suk, Subong, Yung-Suk, Min-Ho, Sun-Soo, Gyeong-Bok (Jeong, Kyungmin, Sungjin, Kyumin)Türkiye: Arslan Ekşi, Vahit Emre Savaş, Baturalp Burak Güngör, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Adis Lagumdzija (...
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Salon: Seul
Hakemler: Gerard Joseph (Malezya), Myoi Sumie (Japonya)
Güney Kore: Seung-Suk, Subong, Yung-Suk, Min-Ho, Sun-Soo, Gyeong-Bok (Jeong, Kyungmin, Sungjin, Kyumin)
Türkiye : Arslan Ekşi, Vahit Emre Savaş, Baturalp Burak Güngör, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Adis Lagumdzija ( Berkay Bayraktar, Volkan Döne, Murat Yenipazar, Mirza Lagumdzija, Yasin Aydın)
Setler: 24-26, 21-25, 22-25
Süre: 91 dakika (31, 28, 32)
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nın yarı final mücadelesinde ev sahibi Güney Kore'yi 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.
"Filenin Efeleri", finalde yarın TSİ 09.30'da Küba ile karşılaşacak.
FIVB Challenger Kupası'nın şampiyonu, 2023 FIVB Milletler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.
AA / Musa Samur - Spor