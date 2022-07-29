Voleybol: FIVB Challenger Kupası Salon: SeulHakemler: Sasiprapa Pimthongkhonburi (Tayland), Toan Phong Nguyen (Avustralya)Türkiye: Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi, Mirza Lagumdzija, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Burak Baturalp Güngör (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Murat Yenipazar)Katar:... Salon: Seul Hakemler: Sasiprapa Pimthongkhonburi (Tayland), Toan Phong Nguyen (Avustralya) Türkiye : Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi, Mirza Lagumdzija, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Burak Baturalp Güngör ( Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Murat Yenipazar) Katar: Vasic, İbrahim, Dahi Hammad, Ribeiro, Abunabot, Stevanovic (Süleyman Saad, Oughlaf, Djukic, Sadık Nadir) Setler: 25-23, 25-16, 22-25, 25-15 Süre: 106 dakika (26, 27, 28, 25) A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nın çeyrek final mücadelesinde Katar'ı 3-1 yendi. Kupada yarı finale yükselen "Filenin Efeleri", ev sahibi Güney Kore ile yarın yarı final maçında karşılaşacak. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde edecek. Spor AA / Fatih Çakmak Volkan Döne Avustralya Türkiye Tayland Spor Haberler

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