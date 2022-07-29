Voleybol: FIVB Challenger Kupası
Salon: SeulHakemler: Sasiprapa Pimthongkhonburi (Tayland), Toan Phong Nguyen (Avustralya)Türkiye: Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi, Mirza Lagumdzija, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Burak Baturalp Güngör (Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Murat Yenipazar)Katar:...
Salon: Seul
Hakemler: Sasiprapa Pimthongkhonburi (Tayland), Toan Phong Nguyen (Avustralya)
Türkiye : Vahit Emre Savaş, Arslan Ekşi, Mirza Lagumdzija, Faik Samed Güneş, Adis Lagumdzija, Burak Baturalp Güngör ( Volkan Döne, Berkay Bayraktar, Burutay Subaşı, Doğukan Ulu, Murat Yenipazar)
Katar: Vasic, İbrahim, Dahi Hammad, Ribeiro, Abunabot, Stevanovic (Süleyman Saad, Oughlaf, Djukic, Sadık Nadir)
Setler: 25-23, 25-16, 22-25, 25-15
Süre: 106 dakika (26, 27, 28, 25)
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nın çeyrek final mücadelesinde Katar'ı 3-1 yendi.
Kupada yarı finale yükselen "Filenin Efeleri", ev sahibi Güney Kore ile yarın yarı final maçında karşılaşacak.
FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı elde edecek.