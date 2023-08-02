Voleybol Federasyonu, Fair Play Yeşil Kart Projesi'ni Türkiye'nin en üst liglerinde uygulayacak

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde Fair Play Yeşil Kart Projesi'ni uygulayacağını açıkladı. Proje, takım sporları içinde en nezih spor olan voleybolun ahlaki değerlerini ve spor ruhunu yansıtmasını sağlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), geçtiğimiz sezon Mersin'de düzenlenen Türkiye Altyapılar Voleybol Şampiyonası'nda denemesini yaptığı Temiz Oyun, İyi Davranış; Yeşil Kart Projesi'ni önümüzdeki sezondan (2023-2024) itibaren Türkiye'nin en üst ligleri olan AXA Sigorta Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi'nde de uygulanacağını açıkladı.

Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ve projenin detayları şöyle;

Fair Play, sadece sporcular antrenörler, taraftar ve hakemlerin müsabaka esnasında adil ve dürüst bir şekilde yarışmak için değil insanlar arasındaki saygıyı ve hoşgörüyü artırması bakımından da hayatın her alanında ihtiyaç duyulan bir kavramdır."