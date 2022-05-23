Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali - Haberler

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Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali

AA - Ercan Çakar - Spor
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Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali

Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Trentino Itas ekibini 3-0 yenen Polonya temsilcisi Grupa Azoty ZAKSA, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya'nın Trentino Itas ekibini 3-0 yenen Polonya temsilcisi Grupa Azoty ZAKSA, 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

Grupa Azoty ZAKSA, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da bulunan Stozice Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setlerini 25-22, 25-20 ve 32-30'luk skorlarla kazandı.

Polonya ekibi, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olma başarısı gösterdi.

AA / Ercan Çakar - Spor

Şampiyonlar Ligi, Ljubljana, Polonya, İtalya, Spor, Haberler

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