Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi finali - Haberler

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Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi finali

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Voleybol: Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi finali

Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'ni, Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA kulübü kazandı.

Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'ni, Polonya'nın Grupa Azoty ZAKSA kulübü kazandı.

Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Spor Salonu'nda oynanan final maçında, İtalya'nın Itas Trentino takımı ile Polonya ekibi Grupa Azoty ZAKSA karşılaştı.

Grupa Azoty ZAKSA, Nurper Özbar'ın yardımcı hakem olarak görev yaptığı karşılaşmayı 25-22, 25-20 ve 32-30'luk setlerle 3-0 kazanarak peş peşe 2. şampiyonluğuna ulaştı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Şampiyonlar Ligi, Slovenya, Polonya, İtalya, Spor, Haberler

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