Salon: TVF Başkent

Hakemler: Nikolaos Fragkakis (Yunanistan), Benone Visan (Romanya)

Halkbank : Vigrass, Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu (Caner Ergül, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Efe Bayram, Abdullah Çam)

Narbonne Volley: Ramos, Rodrigues, Silva, Jouffroy, Uriarte, Bassereau (Durand, Duee, Gabin, Bouguerra, Zerba)

Setler: 25-20, 25-22, 25-23

Süre: 85 dakika (26, 27, 32)

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası finalinin ilk maçında Halkbank, konuk ettiği Fransa temsilcisi Narbonne Volley'i 3-0 yendi.

Oyuna iyi başlayan Halkbank, file önünde rakibine kolay sayı imkanı tanımadı ve ilk seti 25-20 önde tamamladı.

Oldukça çekişmeli geçen diğer iki seti de 25-22 ve 25-23'lük skorlarla kazanan Halkbank, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Şampiyonluk için avantajı elde eden taraf olan Halkbank, rövanşı 22 Mart'ta Fransa'da oynayacak.