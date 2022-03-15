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Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

Salon: TVF BaşkentHakemler: Nikolaos Fragkakis (Yunanistan), Benone Visan (Romanya)Halkbank: Vigrass, Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu (Caner Ergül, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Efe Bayram, Abdullah Çam)Narbonne Volley: Ramos, Rodrigues, Silva, Jouffroy,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Nikolaos Fragkakis (Yunanistan), Benone Visan (Romanya)

Halkbank : Vigrass, Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez, Yiğit Gülmezoğlu (Caner Ergül, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Efe Bayram, Abdullah Çam)

Narbonne Volley: Ramos, Rodrigues, Silva, Jouffroy, Uriarte, Bassereau (Durand, Duee, Gabin, Bouguerra, Zerba)

Setler: 25-20, 25-22, 25-23

Süre: 85 dakika (26, 27, 32)

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası finalinin ilk maçında Halkbank, konuk ettiği Fransa temsilcisi Narbonne Volley'i 3-0 yendi.

Oyuna iyi başlayan Halkbank, file önünde rakibine kolay sayı imkanı tanımadı ve ilk seti 25-20 önde tamamladı.

Oldukça çekişmeli geçen diğer iki seti de 25-22 ve 25-23'lük skorlarla kazanan Halkbank, müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Şampiyonluk için avantajı elde eden taraf olan Halkbank, rövanşı 22 Mart'ta Fransa'da oynayacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, Yunanistan, Halkbank, Romanya, Spor, Haberler

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