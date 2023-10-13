Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu'nda maçlar oynandı
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Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu'nda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup ederken, Brand Group Alanya Belediyespor ise Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.
Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley C Grubu'nda iki maç yapıldı.
Ankara'daki Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakalarda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, TÜRŞAD'ı 25-19, 25-22, 25-17'lik setler sonucunda 3-0 mağlup ederken, Brand Group Alanya Belediyespor ise Rams Global Cizre Belediyespor'u 26-24, 25-16, 25-20'lik setlerle 3-0 yendi.
Kaynak: AA / Spor