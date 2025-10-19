Haberler

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup Müsabakaları Başlıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu, AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup müsabakalarının yarın Ankara'da başlayacağını duyurdu. 2025-26 sezonunda Efeler Ligi'nden 14 takımın katılacağı Kupa Voley'de çeyrek finale yükselen takımlar belirlenecek.

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 3. Grup müsabakaları, yarın Ankara'da başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Kupa Voley'de 2025-26 voleybol sezonunda Efeler Ligi'nden 14 takım mücadele edecek.

Ligde 2024-2025 sezonu sıralamasına göre 1. Ziraat Bankkart, 2. Galatasaray HDI Sigorta, 3. Fenerbahçe Medicana, 4. On Hotels Alanya Belediyespor, 5. Altekma doğrudan çeyrek finale katılacak.

Kupa Voley'de 3. grup maç programı şöyle:

Yarın:

14.00 İstanbul Gençlikspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

21 Ekim Salı:

15.30 Gaziantep Gençlikspor-İstanbul Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)

22 Ekim Çarşamba:

15.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
