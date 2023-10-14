Voleybol: Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Kupada grup maçları tamamlanırken Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto, Brand Group Alanya Belediyespor ve Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor çeyrek finale yükseldi.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan C Grubu'nun son maçlarında ise Brand Group Alanya Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1, TÜRŞAD ise Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu 4 takımın yanı sıra ligde geçen sezonu ilk 4 sırada bitiren Ziraat Bankkart, Halkbank, Fenerbahçe ve Arkas Spor da çeyrek finalde yer alacak.