Voleybol Erkekler 1. Ligi'nde heyecan başlıyor Spor Haberleri Voleybol Erkekler 1. Lig 2022-20223 sezonu yarın ilk hafta oynanacak 6 maçla başlayacak. Voleybol Erkekler 1. Lig 2022-20223 sezonu yarın ilk hafta oynanacak 6 maçla başlayacak. Voleybol Erkekler 1. Lig 2022-20223 sezonunda heyecan yarın A ve B Grubu'nda oynanacak müsabakalarla start alacak. İlk haftanın programı şu şekilde: A Grubu 2 Ekim Pazar 14.00 Tarım Kredi Gençlik - TED Ankara Kolejliler 14.00 Rest Property Alanya Bld. - Hekimoğlu GCT BVİ 14.00 Bigadiç Bld. - Saint Joseph 14.00 İstanbul BBSK - Aydın BBSK 14.00 Kocaeli BŞB Kağıt Spor - Okyanus Koleji 14.00 Ürgüp Spor - Milas Bld. B Grubu 2 Ekim Pazar 13.00 Yenişehir Bld. - Akkuş Bld. 13.00 Gümüşsu Gümüşhanespor - Hakkari Gençlik Sportif Faaliyetler 14.00 Niksar Bld. - Çorum Bld. 14.00 Solhan Spor - Hatay Erzin Yeşilkent 17.00 TVF Spor Lisesi - Anadolu Voleybol - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor voleybol gençlik Spor Haberler

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