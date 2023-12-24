Voleybol: Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde görünüm

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk yarısını Halkbank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını ise Fenerbahçe Opet zirvede tamamladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 12'de 12 yapan Halkbank, maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturdu. 13. haftada ilk yenilgisini yaşayan Fenerbahçe Parolapara ise başkent ekibini bir puan geriden takip etti.

Halkbank'ın Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılması nedeniyle ertelenen 11. haftadaki Halkbank-Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşması, 27 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise Fenerbahçe Opet, 12 galibiyet, 1 mağlubiyetle devre arasına Eczacıbaşı Dynavit ve Vakıfbank'ın 3 puan önünde lider girdi.

İlk yarı sonunda Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde oluşan puan durumu şöyle:

AXA Sigorta Efeler Ligi

Takım Oynanan maç Galibiyet Mağlubiyet Kazanılan set Kaybedilen set Puan 1 HALKBANK 12 12 0 36 6 35 2 FENERBAHÇE PAROLAPARA 13 12 1 36 11 34 3 ZİRAAT BANKKART 13 11 2 37 12 33 4 GALATASARAY HDI SİGORTA 13 9 4 34 17 28 5 BRAND GROUP ALANYA BELEDİYESPOR 13 9 4 29 21 25 6 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 13 8 5 27 22 24 7 ARKAS SPOR 13 6 7 24 24 19 8 RAMS GLOBAL CİZRE BELEDİYESPOR 13 6 7 23 24 19 9 SPOR TOTO 13 6 7 21 28 16 10 DEVELİ BELEDİYESPOR 13 4 9 18 33 10 11 TÜRŞAD 13 3 10 16 32 11 12 KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR 13 2 11 16 35 8 13 HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 12 1 11 10 34 5 14 BİGADİÇ BELEDİYESPOR 13 1 12 10 38 3

Vodafone Sultanlar Ligi