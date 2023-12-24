Üye Girişi
Haberler

Voleybol: Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde görünüm

Güncelleme:
Abone Ol

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk yarısını Halkbank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını ise Fenerbahçe Opet zirvede tamamladı.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk yarısını Halkbank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını ise Fenerbahçe Opet zirvede tamamladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 12'de 12 yapan Halkbank, maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturdu. 13. haftada ilk yenilgisini yaşayan Fenerbahçe Parolapara ise başkent ekibini bir puan geriden takip etti.

Halkbank'ın Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılması nedeniyle ertelenen 11. haftadaki Halkbank-Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşması, 27 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise Fenerbahçe Opet, 12 galibiyet, 1 mağlubiyetle devre arasına Eczacıbaşı Dynavit ve Vakıfbank'ın 3 puan önünde lider girdi.

İlk yarı sonunda Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde oluşan puan durumu şöyle:

AXA Sigorta Efeler Ligi

TakımOynanan maçGalibiyetMağlubiyetKazanılan setKaybedilen setPuan
1HALKBANK12

12

0

36

6

35
2FENERBAHÇE PAROLAPARA13

12

1

36

11

34
3ZİRAAT BANKKART13

11

2

37

12

33
4GALATASARAY HDI SİGORTA13

9

4

34

17

28
5BRAND GROUP ALANYA BELEDİYESPOR13

9

4

29

21

25
6BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR13

8

5

27

22

24
7ARKAS SPOR13

6

7

24

24

19
8RAMS GLOBAL CİZRE BELEDİYESPOR13

6

7

23

24

19
9SPOR TOTO13

6

7

21

28

16
10DEVELİ BELEDİYESPOR13

4

9

18

33

10
11TÜRŞAD13

3

10

16

32

11
12KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR13

2

11

16

35

8
13HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR12

1

11

10

34

5
14BİGADİÇ BELEDİYESPOR13

1

12

10

38

3

Vodafone Sultanlar Ligi

Takım

Oynanan maçGalibiyetMağlubiyetKazanılan setKaybedilen setPuan
1FENERBAHÇE OPET

13

12

1

38

8

37

2ECZACIBAŞI DYNAVİT

13

12

1

36

8

34

3VAKIFBANK

13

12

1

37

11

34

4KUZEYBORU

13

9

4

30

20

25

5TÜRK HAVA YOLLARI

13

8

5

28

20

23

6MURATPAŞA BELEDİYE SİGORTA SHOP

13

6

7

27

26

19

7GALATASARAY DAIKIN

13

6

7

24

29

17

8NİLÜFER BELEDİYESPOR

13

6

7

24

29

16

9SARIYER BELEDİYESPOR

13

4

9

21

30

14

10AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR

13

4

9

22

32

14

11BEŞİKTAŞ AYOS

13

4

9

19

32

12

12PTT

13

4

9

15

31

12

13ÇUKUROVA BELEDİYESPOR

13

3

10

18

33

12

14KARAYOLLARI

13

1

12

7

37

4

Kaynak: AA / Spor

Fenerbahçe Halkbank Sigorta Spor Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title