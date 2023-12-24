Voleybol: Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde görünüm
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk yarısını Halkbank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını ise Fenerbahçe Opet zirvede tamamladı.
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk yarısını Halkbank, Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını ise Fenerbahçe Opet zirvede tamamladı.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 12'de 12 yapan Halkbank, maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna oturdu. 13. haftada ilk yenilgisini yaşayan Fenerbahçe Parolapara ise başkent ekibini bir puan geriden takip etti.
Halkbank'ın Dünya Kulüpler Şampiyonası'na katılması nedeniyle ertelenen 11. haftadaki Halkbank-Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşması, 27 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise Fenerbahçe Opet, 12 galibiyet, 1 mağlubiyetle devre arasına Eczacıbaşı Dynavit ve Vakıfbank'ın 3 puan önünde lider girdi.
İlk yarı sonunda Efeler Ligi ve Sultanlar Ligi'nde oluşan puan durumu şöyle:
AXA Sigorta Efeler Ligi
|Takım
|Oynanan maç
|Galibiyet
|Mağlubiyet
|Kazanılan set
|Kaybedilen set
|Puan
|1
|HALKBANK
|12
|12
|0
|36
|6
|35
|2
|FENERBAHÇE PAROLAPARA
|13
|12
|1
|36
|11
|34
|3
|ZİRAAT BANKKART
|13
|11
|2
|37
|12
|33
|4
|GALATASARAY HDI SİGORTA
|13
|9
|4
|34
|17
|28
|5
|BRAND GROUP ALANYA BELEDİYESPOR
|13
|9
|4
|29
|21
|25
|6
|BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|13
|8
|5
|27
|22
|24
|7
|ARKAS SPOR
|13
|6
|7
|24
|24
|19
|8
|RAMS GLOBAL CİZRE BELEDİYESPOR
|13
|6
|7
|23
|24
|19
|9
|SPOR TOTO
|13
|6
|7
|21
|28
|16
|10
|DEVELİ BELEDİYESPOR
|13
|4
|9
|18
|33
|10
|11
|TÜRŞAD
|13
|3
|10
|16
|32
|11
|12
|KUŞGÖZ İZMİR VİNÇ AKKUŞ BELEDİYESPOR
|13
|2
|11
|16
|35
|8
|13
|HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|12
|1
|11
|10
|34
|5
|14
|BİGADİÇ BELEDİYESPOR
|13
|1
|12
|10
|38
|3
Vodafone Sultanlar Ligi
|Takım
|Oynanan maç
|Galibiyet
|Mağlubiyet
|Kazanılan set
|Kaybedilen set
|Puan
|1
|FENERBAHÇE OPET
|13
|12
|1
|38
|8
|37
|2
|ECZACIBAŞI DYNAVİT
|13
|12
|1
|36
|8
|34
|3
|VAKIFBANK
|13
|12
|1
|37
|11
|34
|4
|KUZEYBORU
|13
|9
|4
|30
|20
|25
|5
|TÜRK HAVA YOLLARI
|13
|8
|5
|28
|20
|23
|6
|MURATPAŞA BELEDİYE SİGORTA SHOP
|13
|6
|7
|27
|26
|19
|7
|GALATASARAY DAIKIN
|13
|6
|7
|24
|29
|17
|8
|NİLÜFER BELEDİYESPOR
|13
|6
|7
|24
|29
|16
|9
|SARIYER BELEDİYESPOR
|13
|4
|9
|21
|30
|14
|10
|AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|13
|4
|9
|22
|32
|14
|11
|BEŞİKTAŞ AYOS
|13
|4
|9
|19
|32
|12
|12
|PTT
|13
|4
|9
|15
|31
|12
|13
|ÇUKUROVA BELEDİYESPOR
|13
|3
|10
|18
|33
|12
|14
|KARAYOLLARI
|13
|1
|12
|7
|37
|4