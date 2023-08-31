Voleybol Efeler Ligi'ne yeni takım Akkuş Belediyespor, Enes Atlı'yı kadrosuna kattı

Voleybol Efeler Ligi'nin yeni ekibi Akkuş Belediyespor, smaçör Enes Atlı'yı kadrosuna dahil etti. Takımın 2023-2024 sezonu kadro yapılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Voleybol Efeler Ligi'nin yeni ekibi Akkuş Belediyespor, smaçör Enes Atlı'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın 2023-2024 sezonu kadro yapılanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında 27 yaşındaki milli oyuncu smaçör Enes Atlı ile anlaşma sağlandığı vurgulandı.

Sporcunun 1,98 metre boyunda olduğu, Ziraat Bankası, Haliliye Belediyespor, Altekma SK ve Arkas Spor'da da forma giydiği kaydedildi.