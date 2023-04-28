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Voleybol Efeler Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor

Voleybol Efeler Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor

Spor Haberleri

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off etabı finalinde Halkbank'ın rakibi yarın belli olacak.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off etabı finalinde Halkbank'ın rakibi yarın belli olacak.

Efeler Ligi play-off 1-4 etabında Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe HDI Sigorta, eşleşmenin üçüncü maçında yarın karşılaşacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

İki takım arasında oynanan ilk maçı Ziraat Bankkart, 3-2 kazanmıştı. İkinci mücadelede ise Fenerbahçe HDI Sigorta, salondan 3-1 galip ayrıldı.

Ligde normal sezonu Ankara'nın kırmızı-beyazlı temsilcisi Ziraat Bankkart'ın önünde lider tamamlayan Halkbank, İzmir ekibi Arkas Spor'u eleyerek adını finale yazdıran ilk takım olmuştu.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

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