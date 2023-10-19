Voleybol Efeler Ligi'nde yeni sezonun ilk haftasında Develi Belediye, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 3-0 mağlup oldu. Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmayı üstün götürerek galip geldi.

Voleybol Efeler Ligi'nde Develi Belediye, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne mağlup oldu

Voleybol Efeler Ligi'nde yeni sezon heyecanı başladı. İlk hafta karşılaşmasında Kayseri temsilcisi Develi Belediye, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 3-0 mağlup oldu.

Voleybol Efeler Ligi'nde 2023-2024 sezonu oynanan karşılaşmalarla başladı. Sezonun ilk hafta karşılaşmasında Develi Belediye, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne konuk oldu. Bursa-Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Develi Belediye, ilk hafta sonunda kendine 13. sırada yer buldu. Mavi-beyazlılar, ligin 2. hafta karşılaşmasında Hatay Büyükşehir Belediye'yi konuk edecek. Karşılaşmanın set sonuçları şekilde;

1. Set 25-21 (Bursa BŞB)

2. Set 25-16 (Bursa BŞB)

3. Set 25-21 (Bursa BŞB) - KAYSERİ