Voleybol: DHL Hazırlık Turnuvası Spor Haberleri Dünya Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, DHL Hazırlık Turnuvası'ndaki üçüncü ve son maçında Polonya'yı 3-1 yendi. Dünya Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, DHL Hazırlık Turnuvası'ndaki üçüncü ve son maçında Polonya'yı 3-1 yendi. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Napoli şehrinde düzenlenen organizasyonda son maçında milliler, Polonya'yı 25-10, 23-25, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup etti. Milliler, turnuvada ev sahibi İtalya ile Sırbistan'ı da 3-1'lik skorlarla yenmişti. Spor Kaynak: AA / Erkan Tiryaki voleybol Polonya Spor Haberler

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