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Voleybol: DHL Hazırlık Turnuvası

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Voleybol: DHL Hazırlık Turnuvası

Dünya Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, DHL Hazırlık Turnuvası'ndaki ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1 yendi.

Dünya Voleybol Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, DHL Hazırlık Turnuvası'ndaki ikinci maçında Sırbistan'ı 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Napoli şehrinde düzenlenen organizasyonun ilk maçında İtalya'yı 3-1 yenen milliler, ikinci maçta karşılaştığı Sırbistan'ı da 25-22, 25-22, 23-25, 27-25'lik setlerle 3-1 mağlup etti.

Milli takım, DHL Hazırlık Turnuvası'ndaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 18.00'de Polonya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

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