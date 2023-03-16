Voleybol: CEV Şampiyonlar Ligi

Salon: Eurosuole Forum SalonuHakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan) ile Fabrice Collados (Fransa)Cucine Lube: Yant, Anzani, Zaytsev, Nikolov, Chneny, de Cecco (Balaso, Garcia, D'Amico, Bottolo, Diamatini)Halkbank: Nimir, Thomas, Mert Matic, Ma'a, Bruno, Yunus Emre Tayaz (Deniz İvgen, Volkan...

Salon: Eurosuole Forum Salonu

Hakemler: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan) ile Fabrice Collados (Fransa)

Cucine Lube: Yant, Anzani, Zaytsev, Nikolov, Chneny, de Cecco (Balaso, Garcia, D'Amico, Bottolo, Diamatini)

Halkbank : Nimir, Thomas, Mert Matic, Ma'a, Bruno, Yunus Emre Tayaz (Deniz İvgen, Volkan Döne, Aslan Ekşi, Mustafa Koç, Yiğit Gülmezoğlu)

Setler: 31-29, 25-20, 23-25, 25-20, 12-15

Süre: 146 dakika

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Halkbank, İtalya'nın Cucine Lube takımına karşı normal bölümü 3-1 geride tamamlamasına karşın, altın sette rakibini 15-12 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Halkbank, evinde oynadığı ilk maçı da 3-1 kazanmıştı.