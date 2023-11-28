Voleybol: CEV Kadınlar Challenge Kupası
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Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Avusturya'nın Oberbank Steelvolleys takımını deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Voleybol CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final ilk maçında Nilüfer Belediyespor, Avusturya'nın Oberbank Steelvolleys takımını deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Linz kentinde oynanan maçı Nilüfer Belediyespor, 33-35, 25-18, 25-13, 22-25 ve 15-11'lik setlerle kazandı.
Karşılaşmanın rövanşı 6 Aralık Çarşamba günü Bursa'da oynanacak.
Kaynak: AA / Spor