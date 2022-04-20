Voleybol: CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Voleybol: CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

AA - Musa Samur - Spor
 - Güncelleme:
Voleybol: CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'ta yarın Danimarka ile karşılaşacak.

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'ta yarın Danimarka ile karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, B Grubu'nda ev sahibi Sırbistan'ın yanı sıra Danimarka ve Ukrayna ile mücadele edecek.

Milli Takım, B Grubu'nu ilk sırada tamamlaması durumunda 9-17 Temmuz tarihlerinde Gürcistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finallerine katılacak.

Millilerin Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'taki maç programı (TSİ) şöyle:

21 Nisan Perşembe:

17.30 Danimarka-Türkiye

22 Nisan Cuma:

17.30 Türkiye-Ukrayna

23 Nisan Cumartesi:

19.00 Türkiye-Sırbistan

AA / Musa Samur - Spor

Avrupa Şampiyonası, Danimarka, voleybol, Türkiye, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title