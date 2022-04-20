Voleybol: CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri
AA - Musa Samur - Spor
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Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'ta yarın Danimarka ile karşılaşacak.
Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'ta yarın Danimarka ile karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, B Grubu'nda ev sahibi Sırbistan'ın yanı sıra Danimarka ve Ukrayna ile mücadele edecek.
Milli Takım, B Grubu'nu ilk sırada tamamlaması durumunda 9-17 Temmuz tarihlerinde Gürcistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası finallerine katılacak.
Millilerin Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt'taki maç programı (TSİ) şöyle:
21 Nisan Perşembe:
17.30 Danimarka-Türkiye
22 Nisan Cuma:
17.30 Türkiye-Ukrayna
23 Nisan Cumartesi:
19.00 Türkiye-Sırbistan
AA / Musa Samur - Spor