Voleybol: CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Haberler

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Voleybol: CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

AA - Mustafa Bikeç - Spor
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Voleybol: CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Salon: Cengiz GöllüHakemler: Zaur Haciyev (Azarbeycan), Nikolaos Angelidis (Yunanistan)Macaristan: Jambor, Kallai, Eross, Botyanszki, Nagy, Toht (Nanasi, Tuska, Fekete, Bencze)Türkiye: Talya Olcay, Eslem Yılmaz, Nisan Eroğlu, Defne Beşyolcu, Liza Safronova, Begüm Kaçmaz (Elif Nur Hürriyet,...

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Zaur Haciyev (Azarbeycan), Nikolaos Angelidis (Yunanistan)

Macaristan: Jambor, Kallai, Eross, Botyanszki, Nagy, Toht (Nanasi, Tuska, Fekete, Bencze)

Türkiye: Talya Olcay, Eslem Yılmaz, Nisan Eroğlu, Defne Beşyolcu, Liza Safronova, Begüm Kaçmaz (Elif Nur Hürriyet, Cansu Şendir, Bianka Mumcular)

Setler: 15-25, 19-25, 24-26

Süre: 77 dakika (23, 23, 31 )

CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt A Grubu'ndaki son maçında Türkiye, Macaristan'ı 3-0 yendi.

Bursa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu etaptaki son maçını kazanan Ay-yıldızlı ekip, grubu birinci sırada bitirdi.

Milli takım, 16-24 Temmuz tarihlerinde Çekya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

AA / Mustafa Bikeç - Spor

Avrupa Şampiyonası, Yunanistan, Macaristan, Türkiye, Spor, Haberler

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