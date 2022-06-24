Türkiye Voleybol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig Finalleri Aydın'ın ev sahipliğinde tamamlanırken, ikinci lige yükselen takımlar da belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu İkinci Lig'e yükselme heyecanının yaşandığı Voleybol Bölgesel Lig Finalleri, Aydın'ın ev sahipliğinde tamamlandı. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen ve 3 gün süren final maçları Muğla Bodrum Belediye, İzmir Ege Voleybol karşılaşması ile start alırken, kız ve erkek kategorilerindeki takımlar ikinci lig için mücadele etti. Muğla, İzmir ve Manisa illerinden gelen 4 kız ve 3 erkek voleybol takımlarının karşılaştığı ligde, Muğla Bodrum Spor ile Muğla Expo Spor takımları, Türkiye Voleybol Federasyonu İkinci Ligi'ne yükseldi.

Müsabakaların ardından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Aydın'da ev sahipliğimizde düzenlenen 2. Lig Voleybol Yükselme Maçları dostluk ve mücadele dolu maçların ardından tamamlandı. 2. Lige yükselen Muğla Bodrum Spor ve Muğla Expo Spor takımlarını tebrik ederiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor