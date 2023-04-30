Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenen VakıfBank, kupanın sahibi oldu.
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Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenen VakıfBank, kupanın sahibi oldu.
Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenen VakıfBank, kupanın sahibi oldu.
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023
Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor