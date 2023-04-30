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Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenen VakıfBank, kupanın sahibi oldu.

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenen VakıfBank, kupanın sahibi oldu.

Spor Haberleri

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenen VakıfBank, kupanın sahibi oldu.

Voleybol AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-0 yenen VakıfBank, kupanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş Fenerbahçe voleybol Sigorta Spor Haberler

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