Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley
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Salon: Atatürk VoleybolHakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan KayışoğluTürk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Şeyma Ercan, Dicle Nur Babat, Kingdon, Orthmann, Maglio (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Ada Germen)Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas,...
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu
Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Şeyma Ercan, Dicle Nur Babat, Kingdon, Orthmann, Maglio (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Ada Germen)
Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Cristina (Gizem Örge, Cansu Çetin, Lazareva, Buse Ünal, Vuchkova, Meliha Diken)
Setler: 25-22, 20-25, 24-26, 25-21, 10-15
Süre: 128 dakika (26, 27, 31, 28, 16)
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Dörtlü Final ikinci maçında Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe Opet, finalde VakıfBank'ın rakibi oldu.
VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasındaki final mücadelesi yarın saat 16.00'da oynanacak.
Geçen sezon yine finalde karşılaşan iki ekipten VakıfBank rakibini 3-2 yenerek kupaya uzanmıştı.
Sizce 30 Nisan Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisini kim kazanır?— Haberler.com (@Haberler) April 29, 2023