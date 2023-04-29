Üye Girişi
Haberi Paylaş
Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Spor Haberleri

Salon: Atatürk VoleybolHakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan KayışoğluTürk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Şeyma Ercan, Dicle Nur Babat, Kingdon, Orthmann, Maglio (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Ada Germen)Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas,...

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu

Türk Hava Yolları: Naz Aydemir Akyol, Şeyma Ercan, Dicle Nur Babat, Kingdon, Orthmann, Maglio (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Ada Germen)

Fenerbahçe Opet: Eda Erdem Dündar, Carneiro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas, Cristina (Gizem Örge, Cansu Çetin, Lazareva, Buse Ünal, Vuchkova, Meliha Diken)

Setler: 25-22, 20-25, 24-26, 25-21, 10-15

Süre: 128 dakika (26, 27, 31, 28, 16)

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Dörtlü Final ikinci maçında Türk Hava Yolları'nı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe Opet, finalde VakıfBank'ın rakibi oldu.

VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasındaki final mücadelesi yarın saat 16.00'da oynanacak.

Geçen sezon yine finalde karşılaşan iki ekipten VakıfBank rakibini 3-2 yenerek kupaya uzanmıştı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Mustafa Kemal Atatürk Naz Aydemir Akyol Fenerbahçe voleybol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title