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Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

AA - Musa Samur - Spor
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Voleybol: AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley

Salon: TVF BaşkentHakemler: Yavuz Akdemir, Meryem Tekol PelenkEczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Ognjenovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın (Şebnem Simge Aköz, Merve Atlıer, Fatma Şekerci, McKenzie, Elif Şahin)Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yavuz Akdemir, Meryem Tekol Pelenk

Eczacıbaşı Dynavit: Heyrman, Ognjenovic, Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Boskovic, Hande Baladın (Şebnem Simge Aköz, Merve Atlıer, Fatma Şekerci, McKenzie, Elif Şahin)

Fenerbahçe Opet: Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Popovic, Vargas (Gizem Örge, Lazareva, Cansu Çetin, de Souza)

Setler: 19-25, 15-25, 21-25

Süre: 81 dakika (24, 30, 27)

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, finalde VakıfBank'ın rakibi oldu.

Kupa Voley'de şampiyon, Fenerbahçe Opet ile VakıfBank arasında 17 Nisan Pazar günü oynanacak final maçının ardından belli olacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak final karşılaşması, saat 15.00'te başlayacak.

AA / Musa Samur - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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