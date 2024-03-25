Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali
Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali, yarın Bursa'da başlayacak.
Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyona Halkbank, Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Parolapara ve Arkas Spor katılacak.
Yarı final maçlarını kazanacak ekipler, final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Erkekler Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonun maç programı ise şu şekilde:
Yarın:
14.00 Ziraat Bankkart-Arkas Spor
17.00 Halkbank-Fenerbahçe Parolapara
27 Mart Çarşamba:
17.00 Final maçı