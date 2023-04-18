Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dörtlü Finali
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Salon: TVF Cengiz GöllüHakemler: Yavuz Akdemir, Ozan Çağı SarıkayaZiraat Bankkart: Atanasov, Ter Maat, Juantorena, Bedirhan Bülbül, Faik Samet Güneş, Oğulcan Yatgın (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)Fenerbahçe HDI Sigorta: Kaan Gürbüz, Marouflakrani, Ferreira, Vahit Emre Savaş, Louati, Ahmet...
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yavuz Akdemir, Ozan Çağı Sarıkaya
Ziraat Bankkart: Atanasov, Ter Maat, Juantorena, Bedirhan Bülbül, Faik Samet Güneş, Oğulcan Yatgın (Berkay Bayraktar, Burakhan Tosun)
Fenerbahçe HDI Sigorta : Kaan Gürbüz, Marouflakrani, Ferreira, Vahit Emre Savaş, Louati, Ahmet Tümer (Hasan Yeşilbudak, Burak Mert, Caner Peksen, Peric, Meljanac)
Setler: 25-27, 25-17, 25-16, 22-25, 13-15
Süre: 154 dakika (35,31,30,32,26)
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Dörtlü Finali'nin ilk gününde Fenerbahçe HDI Sigorta, Ziraat Bankkart'ı 3-2 yendi.
Bu sonuçla Fenerbahçe HDI Sigorta, finalde Halkbank'ın rakibi oldu.
İki ekip yarın saat 17.00'de başlayacak şampiyonluk maçında karşı karşıya gelecek.