Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Spor Haberleri Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Sadettin Deneri, Tuncay SevimArkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonnell (Caner Dengin)Spor Toto: Azizcan Ataoğlan, Kuklinski, Özkan Hayırlı, Vucicevic, Batuhan Avcı, Sercan Yüksel Bıdak (Abdulsamet... Salon: Burhan Felek Vestel Hakemler: Sadettin Deneri, Tuncay Sevim Arkas Spor : Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonnell (Caner Dengin) Spor Toto: Azizcan Ataoğlan, Kuklinski, Özkan Hayırlı, Vucicevic, Batuhan Avcı, Sercan Yüksel Bıdak (Abdulsamet Yalçın, Muhammed Aray, Ali Deniz Yılmaz, Doğan Karakoç, Dautefendic, Muhammet Kaya) Setler: 25-15, 25-21, 25-20 Süre: 86 dakika (36, 24, 26) Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu 3. maçında Arkas Spor, Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla ikinci galibiyetini alan Arkas Spor, B Grubu'nu 2. sırada tamamladı ve adını çeyrek finale yazdırdı. İkinci mağlubiyetini yaşayan ve grubu 3. basamakta bitiren Spor Toto ise elendi. Spor Kaynak: AA / Ragıp Tekin Burhan Felek voleybol Sigorta Spor Haberler

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