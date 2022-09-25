Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Spor Haberleri Salon: Burhan Felek VestelHakemler: Caner Çildir, Selçuk GörmenTokat Belediye Plevne: Kaan Bülbül, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz, Atakan Topal, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Eren Kanlı (Ali İhsan Heper, Ahmet Can Büyükgöz, Onur Kaya, Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Hasan Balcıoğlu, Berkun... Salon: Burhan Felek Vestel Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen Tokat Belediye Plevne: Kaan Bülbül, Mustafa Cervatoğlu, Berkay Yavuz, Atakan Topal, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Eren Kanlı (Ali İhsan Heper, Ahmet Can Büyükgöz, Onur Kaya, Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Hasan Balcıoğlu, Berkun Eber Üstündağ, Egecan Avcıl) TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Mert Nevzat Güneş, Hakan Polat, Saadat, Mika, Görken Sertel (Ümit Demir, Ali Alp Çayır, İzzet Alp Akkuş, Vukasinovic, Rahmi Çağlar Aksoy) Setler: 20-25, 18-25, 25-19, 25-23, 15-17 Süre: 138 dakika (25, 30, 28, 30, 25) Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu 3. maçında TÜRŞAD, Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla üçüncü galibiyetini alan TÜRŞAD, B Grubu'nu lider tamamladı ve çeyrek finale yükseldi. Üçüncü yenilgisini yaşayan ve grupta son sırada yer alan Tokat Belediye Plevne ise elendi. Spor Kaynak: AA / Emre Doğan Burhan Felek Onur Kaya Sigorta Selçuk Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.