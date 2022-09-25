Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Spor Haberleri Salon: Atatürk VoleybolHakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat BüyükpamukçuGalatasaray HDI Sigorta: Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar, Onur Günaydı, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Orçun Ergun, Yasin Aydın)Cizre Belediyespor: Ivanov, Muhammed Ertuğrul, Ekrem Caner Çiçekoğlu,... Salon: Atatürk Voleybol Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu Galatasaray HDI Sigorta : Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar, Onur Günaydı, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin (Beytullah Hatipoğlu, Orçun Ergun, Yasin Aydın) Cizre Belediyespor: Ivanov, Muhammed Ertuğrul, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Ömer Furkan Dur, Murat Karakaya, Andaç Kapan, Hilmi Şahin, Taha Erden ) Setler: 25-23, 25-14, 25-18 Süre: 80 dakika (30, 23, 27) AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu son maçında Galatasaray HDI Sigorta, Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmaların tamamlandığı C Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta ile takipçisi 6 puanlı Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ kupada çeyrek finale yükseldi. Cizre Belediyespor ile Develi Belediyespor ise organizasyona veda etti. Spor Kaynak: AA / Ali Korkmaz Mustafa Kemal Atatürk Yasin Aydın voleybol Sigorta Spor Haberler

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