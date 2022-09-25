Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
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Salon: TVF BaşkentHakemler: Yasin İlhan, Meryem Tekol PelenkAltekma: Saar, Ertuğrul Gazi Metin, Emir Pınar, Selman Ateş, Emin Gök, Muzaffer Yönet (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Altay Demirci, Umut Şahin)Hatay Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, Bucko, Yiğit Yıldız, Miskevich,...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Yasin İlhan, Meryem Tekol Pelenk
Altekma: Saar, Ertuğrul Gazi Metin, Emir Pınar, Selman Ateş, Emin Gök, Muzaffer Yönet ( Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Altay Demirci, Umut Şahin)
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, Bucko, Yiğit Yıldız, Miskevich, Cafer Kirkit, Furkan Aydın (Batuhan Yurdagül, Zeka Çağatay Kır)
Setler: 18-25, 20-25, 21-25
Süre: 76 dakika (23, 27, 26)
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley A Grubu maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, Altekma'yı 3-0 yendi.