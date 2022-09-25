Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Spor Haberleri Salon: Atatürk VoleybolHakemler: Cihat Küçükboyacı, Serhat SemizHekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Kadir Bircan, Gökhan Çatal, Cansın Ogbai Enaboifo, Cansın Hacıbekiroğlu, Gunter, Mehmet Hacıoğlu (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Taha Sabah)Develi Belediyespor: Furkan Gök, Ian, İbrahim Emet,... Salon: Atatürk Voleybol Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Serhat Semiz Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Kadir Bircan, Gökhan Çatal, Cansın Ogbai Enaboifo, Cansın Hacıbekiroğlu, Gunter, Mehmet Hacıoğlu ( Umut Özdemir, Metin Durmuş, Taha Sabah) Develi Belediyespor: Furkan Gök, Ian, İbrahim Emet, Filip, Abdullah Çam, Ahmet Samet Baltacı (Alperay Demirciler, Onur Altınkaya, Ali Onur Edis, Hamdi Erkan, Yusuf Eken, Berkan Eryüz) Setler: 25-23, 25-22, 25-20 Süre: 84 dakika (28, 29, 27) AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu'nda Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Develi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Spor Kaynak: AA / Ali Korkmaz Mustafa Kemal Atatürk Umut Özdemir voleybol Sigorta Spor Haberler

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