Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Spor Haberleri Salon: Atatürk VoleybolHakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan KayışçıoğluDeveli Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Caner Pekşen, Ian, İbrahim Emet, Yusuf Eken, Grozdanov (Onur Altınkaya, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Filip, Ali Onur Edis, Furkan Gök, Berkan Eryüz)Cizre Belediyespor: Muhammed... Salon: Atatürk Voleybol Hakemler: Arzu Uzatöz, Eyüpcan Kayışçıoğlu Develi Belediyespor: Ahmet Samet Baltacı, Caner Pekşen, Ian, İbrahim Emet, Yusuf Eken, Grozdanov (Onur Altınkaya, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Filip, Ali Onur Edis, Furkan Gök, Berkan Eryüz) Cizre Belediyespor: Muhammed Ertuğrul, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Uriarte, Kemal Kayhan, Winkelmuller, Ivanov (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Andaç Kapan) Setler: 30-32, 19-25, 18-25 Süre: 97 dakika (39, 31, 27) AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu'nda Cizre Belediyespor, Develi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Develi Belediyespor'un gruptan çıkma ihtimalinin kalmadığı C Grubu mücadelesi yarın saat 13.00'teki Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Develi Belediyespor ve saat 16.00'daki Galatasaray HDI Sigorta-Cizre Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak. Spor Kaynak: AA / Ali Korkmaz Mustafa Kemal Atatürk Ali Onur voleybol Sigorta Spor Haberler

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