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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: Atatürk VoleybolHakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat BüyükpamukçuHekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Mehmet Hacıoğlu, Nalobin, Gökhan Çatal, Cansın Ogbai Enaboifo, Cansın Hacıbekiroğlu, Gunter (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Muhammet Delibaş, Sercan Abanoz, Kadir Bircan)Galatasaray HDI...

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Mehmet Hacıoğlu, Nalobin, Gökhan Çatal, Cansın Ogbai Enaboifo, Cansın Hacıbekiroğlu, Gunter ( Umut Özdemir, Metin Durmuş, Muhammet Delibaş, Sercan Abanoz, Kadir Bircan)

Galatasaray HDI Sigorta : Melih Sıratça, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin, Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Orçun Ergun, Aykut Acar, Yasin Aydın, Selim Kalaycı, Onur Günaydı)

Setler: 17-25, 25-27, 26-24, 25-19, 15-12

Süre: 139 dakika (23, 35, 32, 27, 22)

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu'nun ikinci gününde Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Mustafa Kemal Atatürk Umut Özdemir voleybol Sigorta Spor Haberler

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