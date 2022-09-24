Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
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Salon: Atatürk VoleybolHakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat BüyükpamukçuHekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Mehmet Hacıoğlu, Nalobin, Gökhan Çatal, Cansın Ogbai Enaboifo, Cansın Hacıbekiroğlu, Gunter (Umut Özdemir, Metin Durmuş, Muhammet Delibaş, Sercan Abanoz, Kadir Bircan)Galatasaray HDI...
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Hakkı Demiralay, Ferhat Büyükpamukçu
Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Mehmet Hacıoğlu, Nalobin, Gökhan Çatal, Cansın Ogbai Enaboifo, Cansın Hacıbekiroğlu, Gunter ( Umut Özdemir, Metin Durmuş, Muhammet Delibaş, Sercan Abanoz, Kadir Bircan)
Galatasaray HDI Sigorta : Melih Sıratça, Oğuzhan Karasu, Selçuk Keskin, Sharifi, Hakkı Çapkınoğlu, Edgar (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır, Orçun Ergun, Aykut Acar, Yasin Aydın, Selim Kalaycı, Onur Günaydı)
Setler: 17-25, 25-27, 26-24, 25-19, 15-12
Süre: 139 dakika (23, 35, 32, 27, 22)
AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley C Grubu'nun ikinci gününde Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.