Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
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Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Ali SarıkuzuHatay Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, Bucko, Furkan Aydın, Miskevich, Cafer Kirkit, Yiğit Yıldız (Batuhan Yurdagül, Zeka Çağatay Kır, Berkan Bozan, Ahmet Emre Çetinkaya, Turgut Lelik)Bursa Büyükşehir Belediyespor:...
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu
Hatay Büyükşehir Belediyespor : Mehmet Boğaçhan Zambak, Bucko, Furkan Aydın, Miskevich, Cafer Kirkit, Yiğit Yıldız (Batuhan Yurdagül, Zeka Çağatay Kır, Berkan Bozan, Ahmet Emre Çetinkaya, Turgut Lelik)
Bursa Büyükşehir Belediyespor : Halit Kurtuluş, Radke, Bahov, Emre Batur, Metin Toy, Gökhan Gökgöz (Caner Ergül, Burak Çevik, Halil Dolaşık, Emre Berat Fırat, Fatih Cihan)
Setler: 21-25, 18-25, 24-26
Süre: 74 dakika (25, 23, 26)
Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley A Grubu maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.