Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Spor Haberleri Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Ebru Kaya, Mehmet TopalTÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ali Alp Çayır, İzzet Alp Akkuş, Ümit Demir, Ahmet Metehan Tetik)Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Batuhan Avcı, Özkan Hayırlı,... Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ali Alp Çayır, İzzet Alp Akkuş, Ümit Demir, Ahmet Metehan Tetik) Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Batuhan Avcı, Özkan Hayırlı, Vucicevic, Kuklinski (Muhammed Aray, Abdulsamet Yalçın, Ali Deniz Yılmaz, Dautefendic, Azizcan Ataoğlan, Deniz Yılmaz, Doğan Karakoç, Yiğit Savaş Kaplan) Setler: 23-25, 25-12, 25-20, 25-23 Süre: 108 dakika (28, 22, 28, 30) Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu mücadelesinde TÜRŞAD, Spor Toto'yu 3-1 yendi. Spor Kaynak: AA / Ragıp Tekin Burhan Felek voleybol Sigorta Ali Alp Spor Haberler

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