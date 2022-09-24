Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
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Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Ebru Kaya, Mehmet TopalTÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ali Alp Çayır, İzzet Alp Akkuş, Ümit Demir, Ahmet Metehan Tetik)Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Batuhan Avcı, Özkan Hayırlı,...
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Ebru Kaya, Mehmet Topal
TÜRŞAD: Vefa Yılmaz, Vukasinovic, Hakan Polat, Saadat, Mika, Cüneyt Dağcı (Ali Alp Çayır, İzzet Alp Akkuş, Ümit Demir, Ahmet Metehan Tetik)
Spor Toto: Sercan Yüksel Bıdak, Muhammet Kaya, Batuhan Avcı, Özkan Hayırlı, Vucicevic, Kuklinski (Muhammed Aray, Abdulsamet Yalçın, Ali Deniz Yılmaz, Dautefendic, Azizcan Ataoğlan, Deniz Yılmaz, Doğan Karakoç, Yiğit Savaş Kaplan)
Setler: 23-25, 25-12, 25-20, 25-23
Süre: 108 dakika (28, 22, 28, 30)
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu mücadelesinde TÜRŞAD, Spor Toto'yu 3-1 yendi.