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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Spor Haberleri

Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Erol Akbulut, Aylin TurnaoğluSpor Toto: Muhammet Kaya, Deniz Yılmaz, Yüksel Bıdak, Vucicevic, Kuklinski, Çağatay Durmaz (Samet Yalçın, Azizcan Ataoğlan, Doğan Karakoç, Batuhan Avcı, Dautefendic)Tokat Belediye Plevne: Berkay Yavuz, Kaan Bülbül,...

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu

Spor Toto: Muhammet Kaya, Deniz Yılmaz, Yüksel Bıdak, Vucicevic, Kuklinski, Çağatay Durmaz ( Samet Yalçın, Azizcan Ataoğlan, Doğan Karakoç, Batuhan Avcı, Dautefendic)

Tokat Belediye Plevne: Berkay Yavuz, Kaan Bülbül, Mustafa Cervatoğlu, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Rıfat Kantarcıoğlu (Ali İhsan Heper, Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Eren Kanlı, Egecan Avcıl, Hasan Balcıoğlu, Berkun Üstündağ, Onur Kaya)

Setler: 29-27, 25-21, 23-25, 25-12

Süre: 113 dakika (35, 29, 28, 21)

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu ikinci maçında Spor Toto, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor

Samet Yalçın Burhan Felek Sigorta Vestel Spor Haberler

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