Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley Spor Haberleri Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Erol Akbulut, Aylin TurnaoğluSpor Toto: Muhammet Kaya, Deniz Yılmaz, Yüksel Bıdak, Vucicevic, Kuklinski, Çağatay Durmaz (Samet Yalçın, Azizcan Ataoğlan, Doğan Karakoç, Batuhan Avcı, Dautefendic)Tokat Belediye Plevne: Berkay Yavuz, Kaan Bülbül,... Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu Spor Toto: Muhammet Kaya, Deniz Yılmaz, Yüksel Bıdak, Vucicevic, Kuklinski, Çağatay Durmaz ( Samet Yalçın, Azizcan Ataoğlan, Doğan Karakoç, Batuhan Avcı, Dautefendic) Tokat Belediye Plevne: Berkay Yavuz, Kaan Bülbül, Mustafa Cervatoğlu, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Rıfat Kantarcıoğlu (Ali İhsan Heper, Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Eren Kanlı, Egecan Avcıl, Hasan Balcıoğlu, Berkun Üstündağ, Onur Kaya) Setler: 29-27, 25-21, 23-25, 25-12 Süre: 113 dakika (35, 29, 28, 21) Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu ikinci maçında Spor Toto, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi. Spor Kaynak: AA / Ragıp Tekin Samet Yalçın Burhan Felek Sigorta Vestel Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.