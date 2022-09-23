Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley
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Salon: Burhan Felek Vestel VoleybolHakemler: Erol Akbulut, Aylin TurnaoğluSpor Toto: Muhammet Kaya, Deniz Yılmaz, Yüksel Bıdak, Vucicevic, Kuklinski, Çağatay Durmaz (Samet Yalçın, Azizcan Ataoğlan, Doğan Karakoç, Batuhan Avcı, Dautefendic)Tokat Belediye Plevne: Berkay Yavuz, Kaan Bülbül,...
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu
Spor Toto: Muhammet Kaya, Deniz Yılmaz, Yüksel Bıdak, Vucicevic, Kuklinski, Çağatay Durmaz ( Samet Yalçın, Azizcan Ataoğlan, Doğan Karakoç, Batuhan Avcı, Dautefendic)
Tokat Belediye Plevne: Berkay Yavuz, Kaan Bülbül, Mustafa Cervatoğlu, Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Rıfat Kantarcıoğlu (Ali İhsan Heper, Yusuf Muhammed Furkan Açıkgöz, Eren Kanlı, Egecan Avcıl, Hasan Balcıoğlu, Berkun Üstündağ, Onur Kaya)
Setler: 29-27, 25-21, 23-25, 25-12
Süre: 113 dakika (35, 29, 28, 21)
Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu ikinci maçında Spor Toto, Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.