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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

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Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley

Salon: TVF BaşkentHakemler: Yasin Okumuş, Bilal ÇağlarBursa Büyükşehir Belediyespor: Bahov, Emre Batur, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş, Radke (Caner Ergül, Halil Dolaşık, Emre Berat Fırat)Altekma: Emin Gök, Muzaffer Yönet, Kevin Saar, Ertuğrul Gazi Metin, Emir Pınar, Selman Ateş,...

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Yasin Okumuş, Bilal Çağlar

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Bahov, Emre Batur, Metin Toy, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş, Radke (Caner Ergül, Halil Dolaşık, Emre Berat Fırat)

Altekma: Emin Gök, Muzaffer Yönet, Kevin Saar, Ertuğrul Gazi Metin, Emir Pınar, Selman Ateş, (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Altay Demirci, Umut Şahin)

Setler: 24-26, 25-14, 25-21, 25-23

Süre: 102 dakika (27, 21, 28, 26)

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley A Grubu maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Altekma'yı 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu Emre Batur Sigorta Fırat Spor Haberler

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